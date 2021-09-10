Karabük'te yangınlara karşı uygulanan ormanlara giriş kısıtlaması 30 Eylül'e uzatıldı
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Karabük'te yangınlara karşı uygulanan ormanlara giriş kısıtlaması 30 Eylül'e uzatıldı

Karabük'te yangınlara karşı uygulanan ormanlara giriş kısıtlaması 30 Eylül'e uzatıldı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te yangınlara karşı uygulanan ormanlara giriş kısıtlaması 30 Eylül'e kadar devam edecek.

Karabük'te yangınlara karşı uygulanan ormanlara giriş kısıtlaması 30 Eylül'e kadar devam edecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Fuat Gürel başkanlığında toplanan Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, bazı ek kararlar aldı.

Bu kapsamda, oluşan kurak hava şartlarında olası orman yangınlarını önlemek amacıyla yetkili kişiler dışında ormanlık alanlara giriş ile çıkışlar 30 Eylül'e kadar yasaklandı.

Yasağın uygulanması ve kontrolü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme müdürlüklerince sağlanacak.

Ormanlara 4 kilometre mesafede yer alan köy ve orman köyü sınırları içinde, çoban ve piknik ateşine, bahçe ve anız temizliği amaçlı ateş yakılmasına, ayrıca düğün, eğlence maksatlı kutlamalarda havai fişek, dilek balonu ve benzeri yanıcı maddelerin kullanımına müsaade edilmeyecek.

Başta Orman İşletme Müdürlüğü olmak üzere İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, köy muhtarları ve gerektiğinde diğer birimler, tescilli piknik ve mesire yerleri dışında orman alanlarında piknik yapılmayacağı ve buralara giriş çıkışa izin verilmeyeceğine dair vatandaşı bilgilendirecek ve uyaracak.

Ormanlık bölgelerde kolluk kuvvetleri tarafından devriye gezilip olası yangın tehlikesi durumlarında acil tedbirler alınacak.

Denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda adli ve idari işlem yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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