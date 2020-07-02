Karabük'te yangınlar kamerayla tespit edilecek
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Karabük'te yangınlar kamerayla tespit edilecek

Karabük'te, orman yangınları kameralı mobil yangın gözetleme kuleleri ile tespit edilecek.

Karabük'te yangınlar kamerayla tespit edilecek
02.07.2020 14:32 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:36

Karabük'te, orman yangınları kameralı mobil yangın gözetleme kuleleri ile tespit edilecek.

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Orman Emval Deposuna ormanları insansız olarak gözetleyip orman yangınlarını tespit etmek amacıyla Kameralı Mobil Yangın Gözetleme Kulesi kuruldu.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu yıl ilk kez kiralanan, 5 ay süre Karabük'te konuşlandırılan Kameralı Mobil Yangın Gözetleme Kulesi ve PC izleme programları sayesinde çıkabilecek orman yangınlarına anında müdahale etme imkanına sahip olunacağı belirtildi.

Mobil gözetleme kulesinin verimli olması halinde sayının arttırılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kameralı Mobil Yangın Gözetleme Kulesi güneş enerjisi sistemi ile çalışıp kendi enerjisini kendi üretmekte 7/24 ormanları izleyerek yangının tespiti konusunda duman, alev gördüğünde yangına duyarlı sensörleriyle, yangını mobil kuleden alıp, telsiz sistemine ve yangın koordinasyon merkezine iletmektedir. Mobil yangın gözetleme kulesinin ana bileşenleri enerji kaynağı veri görüntü aktarım (internet) direk taşıyıcı sistem (römork) kamera ve kayıt sistemleri mevcuttur. Lüzumu halinde yüksek pikselli zumlama özelliği ile detay tespitler yapılmasına imkan sağlanacaktır. Kameralı Mobil Yangın Gözetleme Kulesi olası yangınlara karşı erken müdahalede önemli bir etken olacaktır. Lüzumu halinde daha hassas bölgelere aktarılabilecek bu cihazdan beklenilen verimin alınması ile sayısının arttırılması planlanmaktadır."

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı ve Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Pınar, Karabük Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı, Müdür Yardımcısı Cemal Bozkurt ve Karabük İşletme Şefi Yusuf Düzgün ile birlikte gözetleme kulesinde incelemelerde bulundu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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