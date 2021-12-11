Karabük'te yangın çıkan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Ovacık ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaylacılar köyünde Ali Sırlıkaya'ya ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Köye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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