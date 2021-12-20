Karabük'te yanan sobaya benzin döken vatandaş ile yeğeni alevlerden son anda kurtuldu - Haberler
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Karabük'te yanan sobaya benzin döken vatandaş ile yeğeni alevlerden son anda kurtuldu

Karabük'te yanan sobaya benzin döken vatandaş ile yeğeni alevlerden son anda kurtuldu
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te yanmakta olan sobaya benzin döken vatandaş ile yanındaki yeğeni yanmaktan son anda kurtuldu.

KARABÜK (AA) - Karabük'te yanmakta olan sobaya benzin döken vatandaş ile yanındaki yeğeni yanmaktan son anda kurtuldu.

Kemal Oyman Sanayi Sitesi'nde arkadaşına ait iş yerinde çalışan Mustafa K, 11 yaşındaki yeğeni Berat K'nin ısınması için sobayı yaktı.

Bu sırada yanan sobaya benzin döken Mustafa K. ve yeğeni aniden parlayan alevlerin içinde kaldı.

Sobadan uzaklaşan Koç ve yeğeni son anda yanmaktan kurtuldu.

Olay anı ise iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Mustafa K'nin sobayı yakması, sonra sobaya benzin dökmesi ve aniden parlaması yer alan kayıtlarda devamında ikilinin alevlerden kaçtığı görülüyor.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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