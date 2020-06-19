Karabük'te yanan ahşap ev kullanılamaz hale geldi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tek katlı ahşap evde çıkan yangında büyük çapta hasar oluştu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tek katlı ahşap evde çıkan yangında büyük çapta hasar oluştu.

Kuzyaka Köseler köyünde Yakup Özcan'a ait tek katlı ahşap evde, kimsenin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, köylülerin de yardımıyla yangını söndürdü.

Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA