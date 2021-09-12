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Karabük'te yalnız yaşayan bir kişi apartman merdiveninde ölü bulundu

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te yalnız yaşayan bir kişi apartman merdiveninde ölü bulundu

Karabük'te apartmanda yalnız yaşayan 69 yaşındaki kişi, merdivenlerde ölü bulundu.

Karabük'te apartmanda yalnız yaşayan 69 yaşındaki kişi, merdivenlerde ölü bulundu.

Şirinevler Mahallesi Peyami Safa Caddesi'nde 6 katlı apartmanın son katında yalnız yaşayan Mesut İnce'yi 3. kattaki merdivenlerde hareketsiz gören komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, İnce'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen İnce'nin cenazesi, incelemenin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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