Karabük'te yaklaşık 300 bin lira değerindeki hırsızlığa ilişkin 4 şüpheli yakalandı
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Karabük'te yaklaşık 300 bin lira değerindeki hırsızlığa ilişkin 4 şüpheli yakalandı

Karabük'te yaklaşık 300 bin lira değerindeki hırsızlığa ilişkin 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüphelinden 4'ü gözaltına alındı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüphelinden 4'ü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir köyden tam otomatik tomruk arabası, tomruk yürütme aparatı, ayaklı matkap, şerit, tomruk biçme ve çoklu yan alma makinesi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarından yola çıkan ekipler, 5 şüphelinin Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde olduğunu tespit edildi.

Gökçebey İlçe Emniyet Amirliği ile irtibata geçen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Adresinde bulunamayan bir kişinin yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, yaklaşık 300 bin lira değerinde olduğu belirlenen çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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