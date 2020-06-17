Karabük'te yağmur; yollar suyla doldu
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Karabük'te yağmur; yollar suyla doldu

KARABÜK'te, yağış etkili olurken sularla kaplanan caddeler sürücülere zor anlar yaşattı.

Karabük'te yağmur; yollar suyla doldu
17.06.2020 18:23 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:39

KARABÜK'te, yağış etkili olurken sularla kaplanan caddeler sürücülere zor anlar yaşattı.

Karabük'te öğleden sonra etkili olan yağmur sürücülere zor anlar yaşattı. Yıldırım düşerken, çakan şimşekler kararan gökyüzünü aydınlattı. Yağmur nedeniyle caddeler sularla kaplandı. Karabük'ün Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nin sularla kaplanması nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı kişiler araçlarıyla kaldırıma çıkarak ilerledi. Bazı sürücüler ise etrafı sularla kaplanan park ettikleri araçlarına binmekte güçlük çekti. Yağış aralıklarla devam etti.


Kaynak: DHA

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