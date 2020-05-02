Karabük?te yağmur yağışı etkili oldu
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Karabük?te yağmur yağışı etkili oldu

Karabük?te yağmur yağışı etkili oldu
02.05.2020 21:14 | Son Güncelleme: 02.05.2020 21:14

KARABÜK'te, yağmur yağışı etkili olurken, sularla kaplanan caddeler sürücülere zor anlar yaşattı.

KARABÜK'te, yağmur yağışı etkili olurken, sularla kaplanan caddeler sürücülere zor anlar yaşattı. Karabük'te öğle saatlerinde etkili olan yağmur yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Aniden bastıran yağmur yağışı nedeniyle caddeler sularla kaplandı. Karabük Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nin sularla kaplanması nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı kişiler araçlarıyla kaldırıma çıkarak ilerledi. Yağmur yağışı aralıklarla devam etti. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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