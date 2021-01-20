Karabük'te yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
20.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:44
Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar unutulmadı.
Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar unutulmadı.
Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının olumsuz kış koşullarından etkilenmemesi için harekete geçti.
Doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için kent merkezi ve ilçelerde belirlenen güzergahlara yem bırakıldı.
Yemleme işlemlerinin kış ayları boyunca devam edeceği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler