Karabük'te yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karabük'te yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

20.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:44
Karabük'te yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar unutulmadı.

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar unutulmadı.

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının olumsuz kış koşullarından etkilenmemesi için harekete geçti.

Doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için kent merkezi ve ilçelerde belirlenen güzergahlara yem bırakıldı.

Yemleme işlemlerinin kış ayları boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik İlham Aliyev Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Can Yaman Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ömer Ali Şahiner Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Ankara Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 17:46:27. #1.14#
title