Karabük'te yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı
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Karabük'te yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

Karabük'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı yakalandı.

27.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:50
Karabük'te yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ için faaliyet yürüttüğü iddia edilen Suriye uyruklu E.C.E.İ'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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