Karabük'te yabancı uyruklu 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karabük'te yabancı uyruklu 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı

13.11.2020 20:07 | Son Güncelleme: 13.11.2020 20:10
Karabük'te yabancı uyruklu 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

Evdeki aramalarda 15 gram esrar, 1 captagon hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ürdün uyruklu N.N.R.H. ve Yemen uyruklu R.A.A, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince üzerinde 2 gram esrar bulunan Nijerya uyruklu A.A.I, hakkında, "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı
Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı
Gaziantep'te 5 yıl önce polis merkezine düzenlenen saldırıya ilişkin PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Gaziantep'te 5 yıl önce polis merkezine düzenlenen saldırıya ilişkin PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Esenyurt'ta, Afganistan uyruklu kişileri tehditle alıkoyan 2 kişi yakalandı
Esenyurt'ta, Afganistan uyruklu kişileri tehditle alıkoyan 2 kişi yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ziya Selçuk Haydar Akar İlham Aliyev Meral Akşener Kamala Harris
Magazin Ezgi Mola Özge Özder Cem Yılmaz İlker Aksum
Spor Samatta Ersun Yanal Şenol Güneş Mehmet Topal Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kız Ölü Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te yabancı uyruklu 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı - Karabük
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 20:11:47. #1.15#
title