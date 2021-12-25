Karabük'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.
KARABÜK (AA) - Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.
Kentin yüksek kesimlerinde kış şartları etkisini sürdürüyor.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.
Ekipler, özellikle kar örtüsünün bulunduğu bölgelerdeki yaylalar başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerine yem bıraktı.
Ekiplerin il genelinde doğaya yem bırakma çalışmaları sürüyor.