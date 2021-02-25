Karabük'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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Karabük'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

25.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:10
Karabük'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde kış şartları etkisini sürdürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

Ekipler özellikle kar örtüsünün olduğu Sarıçiçek, Keltepe, Ahmet Usta, Çetiören bölgelerindeki yaylalar başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerine yaklaşık bir ton buğday ve saman bıraktı.

Ekiplerin il genelinde doğaya yem bırakma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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