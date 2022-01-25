Karabük'te yaban hayatı ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haberler
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Karabük'te yaban hayatı ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Karabük'te yaban hayatı ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada, yaban hayatı için belirlenen alanlara 350 kilogram buğday ve sebze bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, il ve ilçelerdeki kırsal alanlarda müdürlük ekipleri tarafından sokak hayvanları için muhtelif yerlere yiyecek bırakıldığı belirtildi.

Karabük'te yaban hayatı ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sokak Hayvanları, Karabük, Buğday, Güncel, Haber

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