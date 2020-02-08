Karabük'te yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı
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Karabük'te yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Karabük'te yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme yapıldı.

08.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:11
Karabük'te yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

'te yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme yapıldı.

Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı sonrası ve Ovacık ilçelerinin yüksek kesimlerinde yaklaşık 20 santimetreyi bulan karlı zemine yem bıraktı.

Hava şartlarının çetin geçmesi sebebiyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorluk çektiği ve yemleme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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