Karabük'te yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı
Karabük'te yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme yapıldı.
Karabük'te yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı sonrası Eskipazar ve Ovacık ilçelerinin yüksek kesimlerinde yaklaşık 20 santimetreyi bulan karlı zemine yem bıraktı.
Hava şartlarının çetin geçmesi sebebiyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorluk çektiği ve yemleme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.