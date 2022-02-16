Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

AA, Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'te tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Recep Erdem'in cenazesi toprağa verildi.

KARABÜK (AA) - Karabük'te tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Recep Erdem'in cenazesi toprağa verildi.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Erdem'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Acıöz köyü Çay Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Cenaze, kılınan namazın ardından köydeki aile mezarlığında defnedildi.

Törene, Erdem'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, gazi ve şehit derneklerinin yöneticileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

AA / Ahmet Özler - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kıbrıs Barış Harekatı, Karabük, Türk, Güncel, Haberler

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