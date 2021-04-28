Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi Asım Kocakaya son yolculuğuna uğurlandı
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Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi Asım Kocakaya son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi Asım Kocakaya son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Yenice ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Asım Kocakaya'nın cenazesi, Kovid-19 kurallarına göre askeri törenle toprağa verildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Asım Kocakaya'nın cenazesi, Kovid-19 kurallarına göre askeri törenle toprağa verildi.

Yortan beldesindeki evinde yaşamını yitiren Asım Kocakaya'nın (67) Türk bayrağına sarılı tabutu, Merkez Camisi'ne getirildi.

Törene, Kocakaya'nın yakınlarının yanı sıra Karabük Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, Kaymakam Yasin Erdem, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kocakaya'nın naaşı, cenaze namazının ardından beldedeki aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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