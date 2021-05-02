Karabük'te Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor
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Karabük'te Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor

Karabük'te Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Karabük Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun kısıtlama sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak ileri yaş grubundaki veya ağır hastalığı olan vatandaşların bildirdikleri temel ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürdüğü bildirildi.

Ekiplerin sokak hayvanlarının da ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürdüğü belirtilirken, halk sağlığının korunmasında önemli bir görev üstlenen kolluk kuvvetlerinin denetimlerine özenle devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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