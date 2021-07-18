Karabük'te vali yardımcısının evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te vali yardımcısının evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Karabük'te vali yardımcısının evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek'in evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Karabük Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek'in evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Dün, il dışında olduğu öğrenilen Vali Yardımcısı Şimşek'in evinin camının kırık olduğunu gören komşular polise haber vermişti. Evden hırsızlık yapıldığının belirlenmesi üzerine, ekiplerce, parmak izi incelemesi yapıldı ve ev bölgesindeki güvenlik kameralarının görüntülerine bakıldı.

Eve girenin M.S. olduğunu belirleyen ekipler, Ergenekon Mahallesindeki bir adreste düzenlediği operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan zanlının, Ergenekon Mahallesi Jandarma Lojmanlarında meydana gelen evden hırsızlık, yine aynı mahallede bulunan Endüstri Meslek Lisesinde meydana gelen hırsızlığa teşebbüs ve mala zarar verme olayının da şüphelisi olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Kırık camı gören komşuları haber verdi! Vali yardımcısının evine hırsız girdi iddiası
Kırık camı gören komşuları haber verdi! Vali yardımcısının evine hırsız girdi iddiası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Demet Akalın Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Metin Oktay Şenol Güneş Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karabük'te vali yardımcısının evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 01:17:50. #1.16#

title