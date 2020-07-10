Karabük'te vaka sayısı 40 günde 319'a yükseldi Karabük'te normalleşme sürecinden itibaren görülen pozitifli vak'a sayısı 319'a yükseldi.

Karabük'te normalleşme sürecinden itibaren görülen pozitifli vak'a sayısı 319'a yükseldi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının görüldüğü 17 Mart tarihinden itibaren bugüne kadar görülen toplam vak'a sayısı ise 499 oldu. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerine devam edilen pozitif vak'a sayısının 85 olduğu ve 4 vatandaşında yurtlarda izole sürecinin sürdüğü öğrenilirken, bu süreçte 16 vatandaş korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

'Kontrollü Sosyal Hayat' dönemine geçildiği 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren kentte görülen toplam vak'a sayısı 319 olurken, 6 kişi virüsten hayatını kaybetti. 224 kişinin taburcu edildiği hastanede, şuanda 85 kişinin tedavisine devam ediliyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA