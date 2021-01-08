Karabük'te uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karabük'te uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı

08.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:04
Karabük'te uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında asayiş kursuna katılan 1793 uzman erbaş için mezuniyet töreni düzenlendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında asayiş kursuna katılan 1793 uzman erbaş için mezuniyet töreni düzenlendi.

Komutanlıkta gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kursu birincilikle bitiren uzman erbaşın yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından Karabük Valisi Fuat Gürel, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç ve Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya tarafından erbaşlara mezuniyet ve başarı belgeleri ile flama verildi.

Tören, erbaşların jandarma marşını söylemesinin ardından resmi geçitle son buldu.

Törene, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Hasan Başkök, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fikri Sağlar Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Cemal Hünal Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Fatih Terim Metin Oktay Mesut Bakkal Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Adana Kongre Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 17:32:29. #1.14#
title