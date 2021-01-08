Karabük'te uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında asayiş kursuna katılan 1793 uzman erbaş için mezuniyet töreni düzenlendi.

Komutanlıkta gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kursu birincilikle bitiren uzman erbaşın yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından Karabük Valisi Fuat Gürel, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç ve Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya tarafından erbaşlara mezuniyet ve başarı belgeleri ile flama verildi.

Tören, erbaşların jandarma marşını söylemesinin ardından resmi geçitle son buldu.

Törene, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Hasan Başkök, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler