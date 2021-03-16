Karabük'te üzerine inşaat demiri yuvarlanan haddehane işçisi ağır yaralandı

Karabük'te faaliyet gösteren bir haddehanede çalıştığı sırada üzerine inşaat demiri yuvarlanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te faaliyet gösteren bir haddehanede çalıştığı sırada üzerine inşaat demiri yuvarlanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kemal Oyman Sanayi Sitesi bölgesinde bulunan özel bir haddehanede çalışan Hüseyin Türe'nin (29) üzerine inşaat demiri yuvarlandı.

Durumu fark eden diğer işçiler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Haddehaneye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler