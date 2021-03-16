Karabük'te üzerine inşaat demiri yuvarlanan haddehane işçisi ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karabük'te üzerine inşaat demiri yuvarlanan haddehane işçisi ağır yaralandı

16.03.2021 21:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:52
Karabük'te üzerine inşaat demiri yuvarlanan haddehane işçisi ağır yaralandı

Karabük'te faaliyet gösteren bir haddehanede çalıştığı sırada üzerine inşaat demiri yuvarlanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te faaliyet gösteren bir haddehanede çalıştığı sırada üzerine inşaat demiri yuvarlanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kemal Oyman Sanayi Sitesi bölgesinde bulunan özel bir haddehanede çalışan Hüseyin Türe'nin (29) üzerine inşaat demiri yuvarlandı.

Durumu fark eden diğer işçiler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Haddehaneye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Birol Güven Aleyna Tilki Demet Akalın Ferhan Şensoy
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te üzerine inşaat demiri yuvarlanan haddehane işçisi ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 21:53:29. #1.14#
title