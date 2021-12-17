Karabük'te üzerine demir düşen işçi son yolculuğa uğurlandı - Haberler
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Karabük'te üzerine demir düşen işçi son yolculuğa uğurlandı

Karabük'te üzerine demir düşen işçi son yolculuğa uğurlandı
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te, bir haddehanede üzerine demir düşmesi sonucu hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

KARABÜK (AA) - Karabük'te, bir haddehanede üzerine demir düşmesi sonucu hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

Sinan Oğuz'un (19) Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Eflani Merkez Yukarı Camisi'ne getirildi.

Aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Oğuz'un cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından köyünde defnedildi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan haddehanede çalışan Oğuz, henüz belirlenemeyen nedenle üzerine düşen demirlerin altında kalmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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