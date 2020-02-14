Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı
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Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

14.02.2020 01:24 | Son Güncelleme: 14.02.2020 01:40
Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı

'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde temin ve ticaretinin yapıldığı bilgisine ulaştı.

Yapılan hazırlığın ardından kent merkezinde düzenlenen operasyonda Y.D gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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