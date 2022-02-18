Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA, Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçe merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, gözaltına alınan S.G. (38) ve C.Ö'nün (35) üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Ahmet Özler - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Safranbolu, Karabük, Güncel, Haberler

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