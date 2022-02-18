Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçe merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, gözaltına alınan S.G. (38) ve C.Ö'nün (35) üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.