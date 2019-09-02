02.09.2019 13:25

Karabük'te uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda aralarında cezaevi firarisi olan 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis şüphelilerin evinde 53 gram skunk (Genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdi.

100 Yıl Mahallesinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan Narkotik Şube ekipleri uyuşturucu madde sattığı iddia edilen şüpheli H.Y'yi takibe alındı. H.Y'nin girdiği eve düzenlenen operasyonda 53 gram uyuşturucu madde Skunk ele geçirildi. GBT sorgulamasında hırsızlık suçundan hükümlü olduğu ve cezaevinden firar ettiği tespit edilen N.Ç. ve aynı evde kaldıkları öğrenilen H.Y. ve Ü.Ö. gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA