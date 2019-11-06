Karabük'te uyuşturucu operasyonu

06.11.2019 18:12 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:12

Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenice ilçesinde E.Ç'nin adresine jandarmanın da desteğiyle operasyon düzenledi.



Gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 248,5 gram esrar ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA