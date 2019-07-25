Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumayanı köyündeki ormanlık alanda gerçekleştirilen rutin denetimlerde şüphe üzerine R.B, Ü.B, A.G. ve H.D'yi durdurarak üst araması yaptı.

Aramada, 52 gram kubar esrar ile bir miktar uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde kullanmak için pet şişeden yapılmış malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA