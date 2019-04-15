Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'te düzenlenen operasyonda yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etkisi olan ilaç sattığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında A.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 9 adet uyuşturucu etkisi de olduğu belirtilen ve yeşil reçeteye tabi olan hap ele geçirildi.

A.A'nın ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri M.A'nın evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüphelinin adres ve aracında 84 adet uyuşturucu etkisi de olduğu belirtilen ve yeşil reçeteye tabi olan hap ele geçirildi.

Şüphelilerden M.A, emniyetteki ifadesinin ardından tutuklandı. Diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: AA