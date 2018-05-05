Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması sonucu "uyuşturucu madde temin ve ticareti" yaptığı iddiasıyla A.D. (28), S.İ. (25), C.Ç. (25) ve İ.K'yi (35) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye götürüldü.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden A.D. ve S.İ. tutuklandı, iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.