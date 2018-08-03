Karabük'te Uyuşturucu Operasyonları

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde iki şüphelinin "uyuşturucu madde temin ve ticaretini yapmak" suçunu işlediğini belirledi.

Ekipler, il merkezinde H.G. (45) isimli şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Eş zamanlı olarak Safranbolu ilçesinde de toplu taşıma aracına binmek üzere olan Z.K. (45) yakalandı.

Her iki şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçiren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.