Karabük'te uygulanan projeyle sanayi sektörüne "aranan eleman" yetiştiriliyor

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde, sanayi sektörünün nitelikli aranan eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde "İstihdama Açılan Kapı: Mesleki Eğitim Merkezi" projesi başlatıldı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansınca (BAKKA) "Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı" kapsamında hibe desteği verilen projede öğrenciler, okulda kurulan metal teknolojisi ve mobilya iç mekan tasarımı atölyelerinde uygulamalı eğitim alıyor.

Projeyle Milli Eğitim Bakanlığının "Güçlü Türkiye İçin Mesleki Eğitim" felsefesi ve 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesi için öğrencilerin, çırakların ve kursiyerlerin mesleki yeterliliklerinin artırılması sağlanıyor.

Ayrıca, nitelikli insan gücünün oluşturulması ve iş gücü piyasasında "ara eleman" değil, "aranan eleman" olmalarına katkı sunulması için eğitilmeleri, işe yerleştirilmeleri ve istihdamlarının sağlanması hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, gazetecilere, proje kapsamında hem istihdama katkı verdiklerini hem de aranan eleman yetiştirdiklerini belirtti.

Burada uygulamalı eğitim gören öğrencilerin yurt dışında staj da yapacağını aktaran Akbaş, nitelikli eleman yetiştirerek sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılayacaklarını kaydetti.