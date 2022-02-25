Karabük'te üniversite öğrencilerine tahliye ve yangın söndürme eğitimi verildi

Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencilerine tahliye ve yangın söndürme eğitimi verildi.

TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen tatbikatta, öğrencilere termal kamera, atlama yatağı ve merdivenli itfaiye aracı tanıtıldı.

Daha sonra öğrencilere termal kamerayla yangının durumunun nasıl tespit edildiği de öğretildi.

Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürü Koray Korkut, yaptığı açıklamada, itfaiye personelinin yangında önce kendi güvenliğini alması gerektiğini söyledi.

Korkut, "Bir yangının sönebilmesi için yangının kaynağına müdahale edilmeli. Büyük alandaki yangınlarda genelde bunu yapabilmek gerçekten zor. Termal kamera yangının içinde de yönünüzü, yangının kaynağını ya da yangında mahsur kalan birisi varsa onu çok rahat bir şekilde bulmanızı sağlayan bir alet." ifadelerini kullandı.