Karabük'te uluslararası öğrenci temsilcileriyle değerlendirme toplantısı yapıldı
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Karabük'te uluslararası öğrenci temsilcileriyle değerlendirme toplantısı yapıldı

Karabük'te uluslararası öğrenci temsilcileriyle değerlendirme toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te, Karabük Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrenci temsilcileriyle değerlendirme toplantısı yapıldı.

Karabük'te, Karabük Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrenci temsilcileriyle değerlendirme toplantısı yapıldı.

Karabük Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından valilik toplantı salonunda düzenlenen programda, İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç, Karabük Üniversitesinde öğrenim gören birçok ülkenin öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi.

İl göç uzmanı Eren Selim Sarıoğlu tarafından ikamet izni süreçleri ve yapılan uyum çalışmaları hakkında sunum gerçekleştirilen program, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Karabük'te uluslararası öğrenci temsilcileriyle değerlendirme toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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