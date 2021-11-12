Karabük'te uçurumdan düşen kişi yaralandı
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te yaklaşık 40 metrelik uçurumdan düşen genç yaralandı.
KARABÜK (AA) - Karabük'te yaklaşık 40 metrelik uçurumdan düşen genç yaralandı.
Yaylacık Mahallesi'nde Sadık G. (20), yaklaşık 40 metrelik uçurumdan düştü.
Durumu fark eden vatandaşlar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekipleri, yaralanan genci halat ve sedye yardımıyla bulunduğu yerden çıkarttı.
Sadık G, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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