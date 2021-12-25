Karabük'te uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi öldü - Haberler
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Karabük'te uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Karabük'te uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

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SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Fehmi Ateşcan (55) idaresindeki 67 AH 726 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Şahbey Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilin, yaklaşık 30 metre aşağıya devrilmesi nedeniyle ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu ulaştığı sürücü ve otomobildeki Hüseyin Gücük'ün (59) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Halat yardımıyla yukarıya çıkarılan cesetler, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karabük'te uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Karabük'te uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Karabük'te uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Karabük'te uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

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