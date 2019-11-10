Karabük'te üçüncü kattan düşen yaşlı kadın öldü

10.11.2019 19:26 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:26

Karabük'te, üçüncü kattaki evinin penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle'de bir apartmanın üçüncü katında yaşayan Ayşa A. (87), henüz bilinmeyen nedenle pencereden apartmanın bahçesine düştü.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemenin ardından ceset, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ayşa A'nın alzaymır ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA