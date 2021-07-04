Son dakika haber! 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralı
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Son dakika haber! 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralı

Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Karabük'te meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Zonguldak'tan Karabük'e gelen Necmi Çapaklı yönetimindeki 67 DB 733 plakalı otomobil, Bolkuş köyü yakınlarında karşı yönden gelen Şendoğan Sarıcık (50) idaresindeki 67 NR 901 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Sarıcık ve yanındaki Ayşe Sarıcık (51) ile Gülyaşar Merdiven (56), otomobildeki Gülden Yılmaz (37), Melike Elvina (8) ve Zeynep Çapaklı (15) yaralandı.

Diğer kaza ise Belen köyü TOKİ konutları önünde Muammer Gürleyik'in (66) kullandığı 78 BZ 549 plakalı otomobil, refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Elektrik direğinin devrildiği kazada sürücüsü yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde Muhammet Sıla Dumanoğlu'nun (21) kontrolündeki 78 BK 958 plakalı otomobil, geri giderken yolun karşısına geçmeye çalışan Güler Kantarcı'ya (65) çarptı. Kantarcı yaralandı.

Kazalarda yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Safranbolu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda hasar oluştu.

Son dakika haber! 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralı
Son dakika haber! 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralı
Son dakika haber! 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralı
Son dakika haber! 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralı
Son dakika haber! 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralı
Son dakika haber! 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralı
Son dakika haber! 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralı
Son dakika haber! 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralı
Son dakika haber! 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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