Karabük'te Typ Kuraları Çekildi

Karabük'te, İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında kurumlarda istihdam edilecek işçiler kura ile belirlendi.



Karabük genelinde yapılacak 300 kişilik istihdama 3 bin 443 kişi müracaat etti.



Karabük Belediyesi Konferans Salonu'nda noter huzurunda yapılan kura çekiminde belirlenen 300 kişi, merkez ve ilçelerdeki kurumlarda 6 ay süreyle çalışacak.



Kura çekim törenine, İŞKUR İl Müdür Vekili Mustafa Çalış, başvuru sahipleri ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA