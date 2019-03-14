Karabük'te Typ Kapsamında 300 İşçi Alınacak

Karabük Valiliği, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında çeşitli kamu kurumlarına geçici olmak üzere 300 kişinin alınacağını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "18 - 22 Mart tarihleri arasında alınacak başvuruların ardından 2 Nisan 2019 tarihinde Noter huzurunda çekilecek kura ile Belediyeler, Orman İşletmesi, Özel İdare, Kaymakamlıklar, Müftülük, Karabük Üniversitesi, KYK ihtiyaçları için 300 kişi 6 ay süre ile Toplum Yararına Programına katılacaklar. 8 Nisan 2019 tarihinde işe başlayacak ve Ekim 2019'a kadar devam edecek program ile çalışanlara, çalışma süresi boyunca Asgari ücret üzerinden aylık ücret ve Asgari Geçim İndiriminin yanı sıra 4/A kapsamında SGK primleri devlet tarafından ödenecek" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA