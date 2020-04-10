Karabük'te Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Karabük'te Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutlandı.
10.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:10
Karabük'te Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Çoban, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Koonavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunduğu program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törene, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker de katıldı.
Kaynak: AA