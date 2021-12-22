Karabük'te Türk devletlerinin bağımsızlığının 30. yılı kutlandı

KARABÜK (AA) - Türk Cumhuriyetlerinden çok sayıda öğrenciye ev sahipliği yapan Karabük Üniversitesinde (KBÜ), Türk devletlerinin bağımsızlığının 30. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Ortak kültürün araştırılması, tanıtılması ve yeni kuşakların kendi değerlerine sahip çıkarak kardeşlik duygularıyla yetiştirilmesi amacıyla 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sultanbai Raev, KBÜ'nün Türk dünyasının çok iyi bir modeli olduğunu söyledi.

Türk dünyasını bir araya getiren bu toplantının geleceğe yönelik çok önemli noktalara değineceğine inandığını aktaran Raev, "Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri Türkiye'dir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu konudaki siyası vizyonu çok önemli bir hamleydi. Bu bağımsızlık, uluslararası ilişkilerde çok önemli bir tarihin başlangıcı oldu. Türk Devletleri Teşkilatına mensup ülkelerle ve gözlemci ülkelerin düşüncesi ortak yöndedir. Bu ülkelerin esas gayesi; dil, kültür ve ticari anlamda bu ilişkilerin ilerletilmesidir." diye konuştu.

Raev, Türk Devletleri Teşkilatının büyümesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşkilat çatısı altında bulunan bütün Türk devletlerinin iş birliği yapmasının büyük önem arz ettiğini vurguladı.

"İş birliğinin artarak devam etmesini temenni ediyorum"

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Bahadır Nazarov da Türk milletinin, insanlık tarihine yön veren en eski, en önemli milletlerden biri olduğunu söyledi.

Türklerin birbirleriyle hiçbir zaman bağlarını koparmadığına değinen Nazarov, şunları kaydetti:

"Türk Cumhuriyetleri günümüzde ilişkilerini daha iyi seviyeye yükselterek birlik ve beraberlik içerisinde somut adımlar atmak için gayret etmektedir. Bu gurur verici bir durumdur. Yükseköğretim alanında etkileşim ve iş birliğinin gelişmesi birçok yönden faydalıdır. Bu anlamda Karabük Üniversitesinde Türk dünyasından gelen 2 bine yakın uluslararası öğrencinin farklı branşlarda eğitim alması son derece önemlidir. Özbekistan Büyükelçiliği olarak Karabük Üniversitesinin Türk dünyasıyla olan bilimsel, akademik ilişkilerini takdirle karşılıyoruz. İş birliğinin artarak devam etmesini temenni ediyorum."

"Uluslararası öğrencilerimizin 2 bin kadarı Türki Cumhuriyetlerden"

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ise Türkiye'de en fazla uluslararası öğrenciye sahip üniversite olduklarını belirterek, "50 bin öğrencimizin 11 bini uluslararası öğrenci. Uluslararası öğrencilerimizin 2 bin kadarı Türk Cumhuriyetlerinden. Bu ülkelerle ilişkimizi her zaman ön planda tuttuk. Türk Cumhuriyetlerine her ziyaretimde kardeşlerimizin bize olan yakınlığını hissettim. İş birliklerimizin daha da artması diliyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Otağ Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğunun gösterisinin ardından sona erdi.