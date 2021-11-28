Tünel duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te otomobilin tünel duvarına çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
ZONGULDAK (AA) - Karabük'te otomobilin tünel duvarına çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Zonguldak istikametinden Karabük'e gelen Muhammed Y. (38) yönetimindeki 67 NY 345 plakalı otomobil, Yalnızca Tüneli içinde duvara çarptı.
Kazada sürücü ile yanındaki Güldane (33), Bedirhan (14) ve Cemre Nur Y. (5) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tünelde önlem alan jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.