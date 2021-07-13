Karabük'te traktörle çarpışan otomobildeki yabancı uyruklu iki kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te traktörle çarpışan otomobildeki yabancı uyruklu iki kişi yaralandı

Karabük'te traktörle çarpışan otomobildeki yabancı uyruklu iki kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu iki kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu iki kişi yaralandı.

Karabük'ten Kastamonu istikametine giden Mustafa G. yönetimindeki 34 YM 5757 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Şenol Ç. idaresindeki 78 AD 626 plakalı traktör ile Sarıahmetli köyü mevkiinde çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile ön tarafı kopan traktörün sürücüsü yere düşerken, otomobilde bulunan Tacakistan uyruklu Güzal A. ve İzzet Ş. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri taraflıdan Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolda önlem alan jandarma ve polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Taziye ziyaretine giden HDP'li eski vekilin aracı kaza yaptı! 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Taziye ziyaretine giden HDP'li eski vekilin aracı kaza yaptı! 7 kişi hastaneye kaldırıldı
ABLASININ ELİNDEN KAÇTI, SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ KURTARDI
ABLASININ ELİNDEN KAÇTI, SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ KURTARDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Ali Babacan Ahmet Davutoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Kartal Tibet Zeynep Bastık Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karabük'te traktörle çarpışan otomobildeki yabancı uyruklu iki kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 01:10:57. #1.14#

title