Traktörle çarpışan hafif ticari araç su kanalına devrildi: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Traktörle çarpışan hafif ticari araç su kanalına devrildi: 4 yaralı

13.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:22

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde traktörle çarpışan hafif ticari aracın su kanalına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde traktörle çarpışan hafif ticari aracın su kanalına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahman A. (29) idaresindeki 34 FE 9300 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Ankara kara yolu Ortaköy mevkisinde 78 AAH 533 plakalı traktörle çarpışarak su kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Abdurrahman A. ile aynı araçta bulunan Şükriye (62) ve Ömer A. (61) ile Nazmiye A. (60) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Traktörle çarpışan hafif ticari araç su kanalına devrildi: 4 yaralı
Traktörle çarpışan hafif ticari araç su kanalına devrildi: 4 yaralı
Traktörle çarpışan hafif ticari araç su kanalına devrildi: 4 yaralı
Traktörle çarpışan hafif ticari araç su kanalına devrildi: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Ferhan Şensoy Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Ünal Karaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Traktörle çarpışan hafif ticari araç su kanalına devrildi: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 15:29:02. #1.14#
title