Traktörle çarpışan hafif ticari araç su kanalına devrildi: 4 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde traktörle çarpışan hafif ticari aracın su kanalına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahman A. (29) idaresindeki 34 FE 9300 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Ankara kara yolu Ortaköy mevkisinde 78 AAH 533 plakalı traktörle çarpışarak su kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Abdurrahman A. ile aynı araçta bulunan Şükriye (62) ve Ömer A. (61) ile Nazmiye A. (60) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu