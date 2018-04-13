Karabük'te Trafik Uygulamaları
Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kapsamlı uygulama yaptı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kapsamlı uygulama yaptı.
Ekipler, 100. Yıl, Yeşil ve Soğuksu mahallelerinde yaptıkları uygulamada, 137 aracı kontrol etti.
Uygulamada, 10 araç trafikten men edilirken, 5 araç sürücüsüne alkollü araç, 3 sürücüye de ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı, 18 bin 188 lira cezai işlem uygulandı.