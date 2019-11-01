Karabük'te trafik kazası güvenlik kameralarınca kaydedildi
Karabük'te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın bir akaryakıt istasyonunun girişindeki demire çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Karabük'te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın bir akaryakıt istasyonunun girişindeki demire çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Safranbolu yönüne giden O.B. idaresindeki 78 BT 166 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir akaryakıt istasyonunun girişindeki demire çarptı.
Yaklaşık 20 metre kayan hafif ticari aracın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Öte yandan, kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde aracın hızla kayması ve akaryakıt istasyonunun girişindeki demire çarpması yer alıyor.