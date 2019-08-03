Karabük'te trafik kazası: 6 yaralı

Karabük'te, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rıfat Eşgi'nin kullandığı 34 HA 8059 plakalı hafif ticari araç, Çerkeş-Karabük kara yolunda Suat Ulukan (33) idaresindeki 34 GD 1142 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Ebru Ulukan (1), Berat Ulukan (4), Zeynep Ulukan (30), Umut Ulukan, Ahmet Ulukan ve Kıymet Acar yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA