Karabük'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında birisi çocuk 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Ankara istikametine giden Hasan Süel yönetimindeki 78 EC 158 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Ali Karakaya (67) idaresindeki 78 BA 219 plakalı hafif ticari araç ile Çayköy mevkisinde çarpıştı.



Kazada, sürücü Karakaya, Penbe Karakaya (60), Sevil Kavaklı (34) ve Deniz Arda Dönmez (9) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.